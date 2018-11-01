Названы самые "аварийные" российские имена

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Специалисты из Института риска "АльфаСтрахование" проанализировали 180 тысяч страховых случаев в результате ДТП и составили список мужских и женских имен, чаще всего попадающих в аварии.

В результате выяснилось, что среди мужчин едва ли не каждое двенадцатое ДТП произошло по вине Александров (8,77 процентов от всех аварий). На втором месте оказались Сергеи (7,65 процента), а на третьей строчке — Алексеи (4,78 процента).

В первую десятку также вошли мужчины с именем Владимир (4,44 процента), Андрей (4,32 процента), Дмитрий (4,16 процента), Евгений (3,16 процента), Николай (2,79 процента), Михаил (2,22 процента) и Юрий (2,03 процента).

Среди женщин самым "аварийным" оказалось имя Елена (7,68 процента всех ДТП с женщинами за рулем), затем идет имя Ольга (6,26 процента), на третьей строчке — Татьяна (5,95 процента).

Также в десятку вошли такие имена, как Наталья (5,81 процента), Ирина (5,61 процента), Юлия (4,56 процента), Светлана (4,43 процента), Екатерина (4,2 процента), Анна (4,06 процента) и Анастасия (3,1 процента).

В "АльфаСтраховании" рассказали, что первая пятерка мужских и женских "аварийных" имен состоит из популярных имен поколения 25-40-летних, а большинство аварий происходит как раз вине людей в возрасте от 26 до 34 лет, поэтому эти имена и возглавляют списки.