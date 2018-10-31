В Башкирии безногого мужчину отвезут на экспертизу по инвалидности

УФА, 31 окт — РИА Новости. Представители социальных служб Башкирии повезут к медицинским экспертам в больницу мужчину без ног, родственники которого жаловались, что он не может получить инвалидность из-за состояния здоровья, сообщил РИА Новости представитель минсоцзащиты региона.

Ранее телеграмм-канал Mash писал, что проживающий в селе Красная Башкирия Абзелиловского района мужчина без ног не получает пособие из-за того, что соцслужбы не оформляют инвалидность — ждут, пока он сам придёт. Сообщалось, что 59-летний Александр Гаранжа живёт в доме без света, газа и воды, готовит и греется от самодельной печки.

После этого, минсоцзащиты Башкирии заявило РИА Новости, что мужчина не обращался за помощью, но за ним присматривает социальный работник. При этом ведомство отмечало, что мужчина ведёт асоциальный образ жизни и отказывается от госпитализации.

"Есть договорённость, что 7 ноября на автомобиле председателя сельсовета Красная Башкирия его повезут в город Сибай для проведения медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности", — сообщил РИА Новости представитель минсоцзащиты Башкирии.

По его словам, сейчас безногий мужчина живёт у сестры, за ним продолжает ухаживать социальный работник.

"Ему сегодня снова предложили госпитализацию в больницу Сибая, но он отказался", — уточнили агентству в ведомстве.