МВД опровергло информацию о начале проверки камерами полисов ОСАГО

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. МВД РФ не подтвердило информацию о начале проверки полисов ОСАГО камерами фиксации с начала ноября, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Распространенная рядом СМИ информация о том, что правоприменительная деятельность по указанному составу административного правонарушения комплексами автоматической фотовидеофиксации якобы начнется в начале следующего месяца, является некорректной и не соответствует действительности", — приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По ее словам, Госавтоинспекция МВД России и Российский союз автостраховщиков прорабатывают техническую возможность фиксации подобных нарушений комплексами автоматической фотовидеофиксации.

"До завершения указанных работ правоприменительная деятельность в автоматическом режиме по указанному составу административного правонарушения не осуществляется. Она будет начата по мере технической готовности информационных систем", — добавила Волк.

Пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) ранее сообщала, что проверка ОСАГО с помощью камер находится на стадии создания баз водителей. Начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Михаил Порватов также ранее отметил, что проект по проверке наличия полиса ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации не будет запущен 1 ноября, несмотря на информацию, появившуюся в некоторых СМИ.

Изначально планировалось, что наличие полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации начнет автоматически проверяться с начала 2016 года, затем с 1 января 2017 года. Однако проект до сих пор не стартовал. Проверка ОСАГО должна будет осуществляться по госномеру авто в базе АИС ОСАГО.