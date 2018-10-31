Стала известна средняя зарплата москвичей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Среднемесячная зарплата москвичей за восемь месяцев этого года выросла на 9,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается на сайте столичной мэрии.

Средняя зарплата в столице составила, по данным Мосгорстата, 81,8 тысячи рублей в месяц.

Наибольший рост зарплат, по словам руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимира Ефимова, наблюдается у жителей столицы, работающих в социальной сфере, телекоме, научно-технической деятельности, услугах для бизнеса.

"Рост зарплат положительно сказывается на платежеспособном спросе и приводит к возрастанию торговых оборотов. В частности, розничная торговля увеличила объемы на 5 процентов в текущих ценах к январю-сентябрю 2017 года, а посещаемость крупных торговых центров возросла на 3,2 процента", — заявил Ефимов.

При этом рост зарплат москвичей, по его словам, обусловлен подъемом промышленного производства в столице и ростом прибыли в бизнесе, особенно в высокотехнологичных отраслях.