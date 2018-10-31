"Объявите нам войну": Клинцевич вступил в перепалку с украинским экспертом

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич и украинский политолог Александр Охрименко вступили в перепалку в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Сенатор оскорбился многочисленными обвинениями в адрес России со стороны оппонента.

"Вы же самостоятельная страна. Так объявите войну России. Войну объявите", — возмутился Клинцевич.

В этот момент Охрименко начал прерывать сенатора. Ведущая программы Ольга Скабеева упрекнула украинского эксперта в хамстве, однако тот продолжил мешать выступлению сенатора.

Тогда Клинцевич подошел к собеседнику и дважды дернул его за бороду.

"Я еще и печень умею прощупать", — заявил он, вернувшись на место.

Ведущая передачи снова упрекнула украинского эксперта в невоспитанности и сменила тему беседы.