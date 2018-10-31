Проверка камерами полисов ОСАГО находится на стадии создания баз водителей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Проект по проверке наличия полиса ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации находится в стадии формирования базы автомобилистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в среду.

Ранее начальник Управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Михаил Порватов сообщил журналистам, что проект по проверке наличия полиса ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации не будет запущен 1 ноября, несмотря на информацию, появившуюся в некоторых СМИ.

"В настоящий момент продолжается работа по совмещению баз. Все ведомства задействованы в этой работе", — сказал РИА Новости собеседник агентства.

Он уточнил, что о начале выписывания штрафов по этой системе будет объявлено по мере ее готовности.

Изначально планировалось, что наличие полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации начнет автоматически проверяться с начала 2016 года, затем, с 1 января 2017 года. Однако проект до сих пор не стартовал. Проверка ОСАГО должна будет осуществляться по госномеру авто в базе АИС ОСАГО.