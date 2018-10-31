В России упростят взыскание мелких штрафов ГИБДД

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов рассказал, как будет работать упрощенная система взимания с водителей штрафов на сумму менее трех тысяч рублей.
По его словам, их будут взыскивать в электронном режиме без начала исполнительного производства.
Направлять уведомления станут через информационные системы по предоставлению государственных и муниципальных услуг, пояснил Аристов в интервью "Российской газете".
Одновременно с этим пристав направит запрос в банк, чтобы выяснить, есть ли у должника счета и средства на них. При наличии денег и отсутствии сведений об оплате штрафа банк спишет сумму.
Глава ФССП отметил, что упрощенный порядок предусматривает взыскание с должника исполнительского сбора, то есть дополнительной суммы за принудительное списание задолженности.
"В итоге после того, как дело попадет к судебным приставам, водитель-штрафник в любом случае заплатит исполнительский сбор. Он составляет семь процентов, но не менее тысячи рублей. Получается, при просроченном штрафе в 500 рублей придется заплатить 1,5 тысячи", — сказал Аристов.
Он отметил, что при упрощенном порядке не будут открывать исполнительное производство, штрафы до трех тысяч рублей взыщет центральный аппарат ФССП.