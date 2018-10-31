В России упростят взыскание мелких штрафов ГИБДД

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов рассказал, как будет работать упрощенная система взимания с водителей штрафов на сумму менее трех тысяч рублей.

По его словам, их будут взыскивать в электронном режиме без начала исполнительного производства.

Направлять уведомления станут через информационные системы по предоставлению государственных и муниципальных услуг, пояснил Аристов в интервью "Российской газете".

Одновременно с этим пристав направит запрос в банк, чтобы выяснить, есть ли у должника счета и средства на них. При наличии денег и отсутствии сведений об оплате штрафа банк спишет сумму.

Глава ФССП отметил, что упрощенный порядок предусматривает взыскание с должника исполнительского сбора, то есть дополнительной суммы за принудительное списание задолженности.

Аристов подчеркнул, что на первом этапе на добровольную оплату штрафа отведут два дня.

"В итоге после того, как дело попадет к судебным приставам, водитель-штрафник в любом случае заплатит исполнительский сбор. Он составляет семь процентов, но не менее тысячи рублей. Получается, при просроченном штрафе в 500 рублей придется заплатить 1,5 тысячи", — сказал Аристов.

Он отметил, что при упрощенном порядке не будут открывать исполнительное производство, штрафы до трех тысяч рублей взыщет центральный аппарат ФССП.