Эксперт оценил использование биометрии для регистрации мигрантов в России

ОБНИНСК (Калужская область), 31 окт — РИА Новости. Обязательная геномная регистрация мигрантов поможет снизить уровень преступности в России, уверен член правления общественной организации "Офицеры России", полковник полиции в отставке Владимир Слепак.

Заявление было сделано на пресс-конференции, посвященной запуску производства реагентов для ДНК-тестов в Обнинске.

Согласно существующему закону о геномной регистрации, существует национальная база данных на основе групп риска, куда входят люди, отбывающие наказание, и ранее осужденные.

"Мы считаем, что то, что происходит сегодня в миграционной политике, заслуживает особого внимания, с учетом того, что мигранты стали сегодня основной преступности, связанной с наркотиками. Я выступал за то, чтобы эту категорию допускать к работе в РФ только через геномную регистрацию. Считаю, что с учетом оперативной обстановки должен быть в срочном порядке выработан новый закон и дополнен новыми категориями", — рассказал РИА Новости эксперт.

По его словам, на отчетах руководителей правоохранительных служб звучат цифры, что едва ли не каждое второе преступление совершается мигрантами.

С учетом того, что во многих странах мира до 70% раскрытых преступлений основаны на геномной регистрации, по его мнению, необходимо создать российскую базу и наладить обмен с аналогичным базами данных в СНГ.

"Давно процветает теневой бизнес, когда меняют одну букву в имени и снова оказываются здесь, незаконно переходят границу", — привел пример общественник.

"Ниармедик" — российская фармацевтическая, биотехнологическая, медицинская компания, созданная в 1989 году в научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Российской академии медицинских наук. Компания запустила производство тест-систем для идентификации личности и установления родства по ДНК. На инжиниринг и закупку нового оборудования компания получила льготный заем в размере 202 миллионов рублей от фонда развития промышленности, общая стоимость проекта 289,2 миллиона рублей.