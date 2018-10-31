Проверка камерами полисов ОСАГО не начнется первого ноября, заявили в РСА

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Проект по проверке наличия полиса ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации не будет запущен 1 ноября, несмотря на прошедшую информацию в некоторых СМИ, сообщил в среду журналистам начальник Управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Михаил Порватов.

На вопрос о том, когда стартует проект, Порватов ответил, что это зависит не только от РСА.

"Это зависит ещё от ГАИ России, ГАИ Москвы и правительства Москвы. Насколько оперативно они будут работать, я не знаю. Первое ноября — это было где-то в СМИ что-то. У нас никакой бумаги о том, что что-то первого ноября будет, не было. Даже для одной камеры, как проект", — сообщил он.

Сложность при запуске этого проекта заключается в том, что такого в России никто ещё не делал, пояснил Порватов и обозначил два блока проблем. Первые касаются технологических вопросов, в частности совмещения баз данных МВД и РСА. Вторые — вопросы юридические. Планировалось, что на первом этапе водители будут получать не штрафы, а предупреждения. Однако это оказалось невозможным с точки зрения закона, поскольку сотрудник полиции при обнаружении административного правонарушения должен привлечь нарушителя к ответственности. Также возникла юридическая проблема с обработкой персональных данных.

В РСА заинтересованы, чтобы проект был запущен как можно скорее. В качестве эксперимента решено испытать одну или две камеры. Согласно предварительной договоренности, подобные камеры будут выписывать штраф не один раз в день, а каждый раз, когда проезжает автомобиль.

Изначально планировалось, что наличие полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации начнет автоматически проверяться с начала 2016 года, затем, с 1 января 2017 года. Однако проект до сих пор не стартовал. В июне исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев говорил, что данный проект может быть запущен в Москве с 1 сентября. Проверка ОСАГО должна будет осуществляться по госномеру авто в базе АИС ОСАГО.