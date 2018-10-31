Роскомнадзор объявил о готовности к подписанию антипиратского меморандума

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин. Архивное фото

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Роскомнадзор приглашает на подписание антипиратского меморандума между интернет-площадками и правообладателями, которое должно состояться 1 ноября, Яндекс, Mail.ru, Rutube, сообщил журналистам замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Мы приглашаем к подписанию меморандума Яндекс, Mail.ru, Rambler, Rutube ", — сказал Субботин.

"Из правообладателей мы приглашаем и Ассоциацию интернет-видео, и "Газпром-медиа Холдинг", и ВГТРК, и Первый канал, и Национальную медиа группу", — добавил он.

По словам представителя Роскомнадзора, в настоящее время идёт доработка итоговой версии меморандума.