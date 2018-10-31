В России будут шире использовать биометрию для контроля в сфере миграции

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Биометрические методы идентификации личности будут шире применяться в РФ для контроля в сфере миграции, следует из текста концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.

Одним из основных направлений миграционной политики названо "расширение использования современных биометрических технологий для идентификации личности в целях повышения эффективности государственного контроля (надзора) в сфере миграции, обеспечения общественной безопасности и предоставления государственных услуг в сфере миграции".

Также планируется усовершенствовать механизмы получения заинтересованными государственными органами информации о пребывании иностранных граждан в РФ и их перемещении по стране.

Эти и ряд других мер, названных в опубликованном на сайте Кремля документе, должны усовершенствовать механизмы профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства РФ и коррупционных нарушений в сфере миграции, говорится в документе.