В Таганроге не выявили нарушений в плакате со свастикой в отделе полиции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские не выявили нарушений законодательства в размещении плаката со свастикой в отделе полиции города Таганрога Ростовской области, говорится в ответе ГУМВД России по области на запрос РИА Новости.

В начале октября сообщалось, что сотрудники собственной безопасности областного МВД обнаружили на третьем этаже здания УМВД России по Таганрогу "графическое изображение солдата Красной Армии и головы волка, на которой изображена нацистская символика". Была организована проверка.

"При проведении проверки фактов нарушения законодательства РФ в части касающейся экстремистской деятельности не выявлено", — говорится в документе.

Так, по данным полиции, комментарий к статье КоАП о пропаганде нацистской символики гласит, что демонстрация нацистской символики, ее изготовление и оборот являются правонарушениями, только если они направлены на пропаганду этой символики.

"Не влекут административной ответственности названные действия, если они совершены в целях, не связанных с пропагандой нацистской атрибутики и символики, включая, в частности научные исследования, художественное творчество, подготовку других материалов, осуждающих нацизм, либо излагающих исторические события", — отмечается в документе.