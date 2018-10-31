В Омской области женщина родила у кассы в супермаркете

НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Женщина в городе Называевск Омской области родила прямо около кассы в местном супермаркете; мать с ребенком уже выписали из больницы, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
"Действительно, у женщины прямо возле кассы начались схватки, сотрудники вызвали бригаду скорой помощи, которая оперативно приехала. Прямо в магазине были приняты стремительные роды. Немного раньше срока родился здоровый ребенок весом 3620 грамм", — сказал собеседник агентства.
В облминздраве отметили, что сейчас женщину с ребенком, который у нее пятый, выписали домой, она находится под обязательным патронажем медработников.