Путин назвал основные задачи миграционной политики

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин среди задач российской миграционной политики назвал обеспечение въезда в РФ иностранцев, желающих развивать связи с различных сферах, изучать язык и содействовать развитию страны, говорится в тексте Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.

"Задачами миграционной политики являются… въезд в РФ и пребывание на ее территории иностранных граждан, желающих развивать экономические, деловые, профессиональные, научные, культурные и иные связи, изучать язык, историю и культуру нашей страны, способных благодаря своей трудовой деятельности, знаниям и компетенциям содействовать экономическому, социальному и культурному развитию России", — говорится в концепции.

Кроме того, среди задач миграционной политики названы совершенствование правовых, организационных и иных механизмов, а также добровольное переселение в РФ проживающих за рубежом соотечественников, а также тех, кто способен "успешно интегрироваться в российское общество".

Согласно документу, одним из основных направлений политики по пресечению нарушений миграционного законодательства является совершенствование госконтроля в вопросах въезда и выезда из РФ, транзитного проезда через территорию, а также пребывание и трудовая деятельность иностранцев в России.