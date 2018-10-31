Для наименования аэропортов Красноярского края составили лонг-лист имен

КРАСНОЯРСК, 31 окт — РИА Новости. Сформирован лонг-лист для наименования аэропортов в Красноярском крае в рамках проекта "Великие имена России", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Имена выдающихся соотечественников присвоят аэропортам 45 городов страны в рамках проекта "Великие имена России". От Красноярского края определены аэропорты Красноярска и Норильска. Ранее общественники предложили назвать аэропорт Красноярска в честь певца Хворостовского, художника Василия Сурикова, писателя Виктора Астафьева, архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) и художника Тойво Ряннеля.

Имена, которые в итоге выберут россияне, дополнят официальные наименования российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года.

Инициаторами проекта по присвоению аэропортам страны имен выдающихся соотечественников выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.

"Сформирован лонг-лист имен для аэропортов Красноярска и Норильска", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в лонг-лист для присвоения аэропорту Красноярска вошли имена Дмитрия Хворостовского, Василия Сурикова, Валентина Войно-Ясенецкого, Виктора Астафьева, Ивана Ярыгина, Тойво Ряннеля и Михаила Решетнева. Для Норильска предложены имена Николая Урванцева, Михаила Водопьянова, Николая Федоровского, Александра Сотникова, Ивана Масловского, Витольда Непокойчицкого.