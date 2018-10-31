Путин рассказал о предоставлении убежища соотечественникам

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия предоставит убежище соотечественникам, которых беззаконно преследуют за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

"Однако, скажу прямо, обстоятельства могут складываться по-разному, поэтому мы будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства или о постоянном жительстве в России. А тем, кого беззаконно преследуют, кому угрожает опасность, будем делать все для того, чтобы обеспечить их защиту и предоставить убежище", — заявил Путин.

Соотечественники давно не видели Путина. А, может, и никогда pic.twitter.com/MuHbk61coI — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 октября 2018 г.

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