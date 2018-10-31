В Россию по программе переселения переехали 800 тысяч соотечественников

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. За время действия программы по переселению соотечественников в 66 регионов России переехали порядка 800 тысяч человек, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Продолжим совершенствовать программу добровольного переселения соотечественников в Россию. За время действия программы, а ей в этом году исполнилось 12 лет, в 66 субъектов Федерации переехало около 800 тысяч человек", — сказал Путин, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Он подчеркнул, что в последние месяцы число желающих вернуться на родину растет.

"Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуру. Вместе с региональными и местными властями, предпринимателями, общественными организациями работать над повышением качества жизни переселенцев, создавать для них новые рабочие места, получать условия для ведения бизнеса",- добавил президент.

Он отметил, что знает не понаслышке, что проблем еще много.

"Будем вместе с вами анализировать эти проблемы и избавляться от них", — заявил глава государства.