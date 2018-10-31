День народного единства знаменует неразрывную связь поколений, заявил Путин

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. День народного единства учрежден в честь подвигов наших предков и знаменует неразрывную связь всех поколений, преданных отчизне, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Форум проходит в преддверие дня народного единства. Этот праздник учрежден в честь подвигов наших предков и знаменует неразрывную связь всех поколений, преданных отчизне, людей, отстаивающих свои традиционные ценности, общие идеалы, независимо от того, в каком государстве они проживают", — сказал Путин, выступая на открытии VI Всемирного конгресса российских соотечественников.

По его словам, форум собрал более 700 граждан из разных стран, но одновременно все они вместе, безусловно, представляют огромную общность российских соотечественников, один большой русский мир.