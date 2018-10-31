"Победа" хочет найти хозяина варанов и взыскать с него 106 тысяч рублей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" просит аэропорт Иркутска помочь в поиске хозяина двух калимантанских безухих варанов, обнаруженных без проездных документов и хозяина на рейсе из Иркутска в Москву, и взыскать с него 106 тысяч рублей, следует из письма авиакомпании, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вашего содействия в проведении расследования и поиске хозяина варанов для последующего взыскания 6 тысяч рублей за провоз двух варанов в салоне авиакомпании "Победа", а также 100 тысяч рублей за содержание варанов в комфортабельном контейнере в офисе авиакомпании "Победа", — говорится в письме перевозчика к гендиректору иркутского аэропорта.

В нем отмечается, что, исходя из открытых данных, стоимость одной особи составляет около 900 тысяч рублей, а сами рептилии относятся к редчайшему виду и занесены в Красную книгу. "Авиакомпания "Победа" предполагает, что рептилии перевозились из Иркутска в Москву незаконно, и просит подключить к расследованию соответствующие службы", — подчеркивает авиакомпания в письме.

Два варана 29 октября были обнаружены на рейсе авиакомпании "Победа" из Иркутска в Москву. Специалисты позже установили, что это редкий вид — калимантанские безухие, которые в естественных условиях встречается, главным образом, в Восточной Малайзии. Животных заметили пассажиры и сообщили бортпроводникам. Варанов поймали и поместили в контейнер. Хозяева животных на борту не обозначились.