Популяризация русского языка является приоритетом для России, заявил Путин

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сохранение и популяризация русского языка является приоритетом для России, заявил президент России Владимир Путин.

"В числе наших приоритетов сохранение и популяризация русского языка", — заявил Путин, выступая на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом.

Президент также назвал ряд мер, которые предприняты для продвижения русского языка. В частности, по линии Россотрудничества ежегодно около пяти тысяч зарубежных учителей и педагогов дошкольного образования проходят программы повышения квалификации, предпринимаются меры по поддержке преподавателей русского языка, запущена партнерская сеть Институт Пушкина, которая призвана сделать общедоступными программы изучения русского языка.