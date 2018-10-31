МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, который сохраняет для россиян предпенсионного возраста льготы по имущественным налогам. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, федеральные льготы по земельному налогу и налогу на имущество сохранятся и после повышения пенсионного возраста. Это позволит получать льготы женщинам, достигшим 55 лет, мужчинам — 60 лет.
Отмечалось, что законопроект призван обеспечить дополнительные социальные гарантии гражданам в связи с предстоящим поэтапным повышением пенсионного возраста.
Первоначально правительство предлагало повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, однако Путин предложил менее радикальный вариант — лишь до 60 лет. Также президент выступил за сохранение льгот в действующих границах пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).