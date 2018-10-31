МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, который сохраняет для россиян предпенсионного возраста льготы по имущественным налогам. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Документ в верхнюю палату внес президент, 11 октября его приняла Госдума, а 24-го одобрил Совфед. Закон вступит в силу с января 2019 года.

Согласно документу, федеральные льготы по земельному налогу и налогу на имущество сохранятся и после повышения пенсионного возраста. Это позволит получать льготы женщинам, достигшим 55 лет, мужчинам — 60 лет.

Отмечалось, что законопроект призван обеспечить дополнительные социальные гарантии гражданам в связи с предстоящим поэтапным повышением пенсионного возраста.

Сейчас по общим правилам женщины выходят на пенсию с 55 лет, мужчины — с 60 лет. В сентябре Госдума приняла закон о повышении начиная с 2019 года пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.

Первоначально правительство предлагало повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, однако Путин предложил менее радикальный вариант — лишь до 60 лет. Также президент выступил за сохранение льгот в действующих границах пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).