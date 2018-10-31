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В Госдуме поддержали идею МВД ужесточить наказание за вождение без прав

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© Fotolia / terexМужчина за рулем. Архивное фотоМужчина за рулем. Архивное фото
© Fotolia / terex

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Профильный комитет Госдумы поддержит правительственный законопроект об ужесточении наказания за вождение без прав, а при необходимости доработает его и расширит санкции, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Знак аварийной остановки
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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Он отметил, что сам считает необходимым приравнять наказание за вождение без прав к ответственности лиц, лишенных прав, а также ввести административный арест до 3 месяцев.

Ранее МВД России начало готовить поправки в Административный кодекс, ужесточающие ответственность за вождение без прав. Как сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк, разрабатываемым законопроектом предлагается установить повышенную ответственность за повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Сейчас вождение без прав карается административным штрафом от пяти до 15 тысяч рублей.

"Будет внесен законопроект — мы его, конечно, поддержим. Если будет необходимость, доработаем его ко второму чтению. Посмотрим, какие санкции предложит правительство", — сказал Лысаков.

Парламентарий пояснил, что сам он был автором поправки, благодаря которой в 2013 году штраф за вождение без прав был увеличен с 2,5 тысяч рублей до 5 — 15 тысяч рублей.

Третье транспортное кольцо и небоскребы Московского международного делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Мы считали, что эта сумма будет мотивировать водителей не использовать автомобиль, не имея на это никакого права. Но к сожалению, люди привыкают, происходит девальвация и денег, и страхов. На сегодняшний день эта сумма уже никого не останавливает, особенно это касается "золотой молодежи"… Количество водителей, не имеющих прав вообще, увеличивается. Этот процесс надо останавливать, потому что под их колесами в год гибнет несколько тысяч человек", — сказал Лысаков.

Более жесткие меры

Лысаков отметил, что автомобиль фактически является источником повышенной опасности, поэтому незаконное его использование необходимо наказывать более жестко.

"Наказание, которое существует для водителей, которых суд лишил права управления, но сели за руль, более серьезное. Там 30 тысяч рублей штрафа, обязательные работы. Я думаю, что самозванцы, которые, не имея прав, садятся за руль, их ответственность надо приравнивать к ответственности лиц, лишенных прав, и тем не менее севших за руль", — сказал Лысаков.

Он также заявил, что считает наиболее действенной меру в виде административного ареста на срок в 2-3 месяца.

"Административный арест сегодня по ряду грубых нарушений по 12 главе, которые представляют угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения, необходимо поднимать до 2-3 месяцев… Посидев 2-3 месяца в каталажке, наверное, следующий санаторий они (нарушители) вряд ли себе бы устроили", — добавил депутат. —0-

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