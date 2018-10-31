Москва продолжит поддержку русскоязычных журналистов за рубежом

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Москва продолжит поддерживать русскоязычных журналистов, которые испытывают давление за рубежом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы продолжим уделять самое пристальное внимание защите прав русскоязычных журналистов, которые становятся жертвами дискриминационной политики, зачастую сталкиваясь с неприкрытым шантажом и угрозами. Будем и далее заостренно требовать реакции на эти вопросы таких международных площадок, как ООН и Совет Европы", — сказал он, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Иногда российских журналистов даже лишают свободы. Так, 15 мая 2018 года руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня", портала РИА Новости — Украина, Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру, а также заявил, что откажется от украинского гражданства. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".