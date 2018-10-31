В Крыму из больниц выписали пятерых пострадавших в керченском колледже

Автомобиль скорой помощи у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую привозят пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. 18 октября 2018

Автомобиль скорой помощи у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую привозят пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. 18 октября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Пять пострадавших в керченском колледже, госпитализированные ранее в крымские больницы, были выписаны во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского минздрава.

"По состоянию на вечер вторника в больницах Крыма на стационарном лечении остаются 16 пострадавших, пять человек во вторник были выписаны", — сказали в ведомстве.

Как отметили в минздраве, это девочка из республиканской детской клинической больницы в Симферополе, две девушки из больницы №6 в столице Крыма, а также двое пациентов керченской городской больницы.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.