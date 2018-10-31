Кабмин обсудит проект о безопасности на крупных спортивных соревнованиях

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Правительство РФ обсудит проект об усилении мер обеспечения безопасности при организации и проведении в России крупнейших международных спортивных соревнований, вносящий изменения в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: 6. О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 20 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, для обеспечения безопасности международных спортивных соревнований, которые проводились в России в последние годы, принимались отдельные нормативные правовые акты. Законопроектом предлагается ввести усиленные меры при проведении в России крупнейших международных спортивных соревнований, в отношении которых имеются обязательства РФ. Эти меры могут вводиться исключительно в связи с проведением подобных соревнований, на ограниченной территории и на ограниченное время.

"Законопроект рассмотрен и одобрен 22 октября 2018 года на заседании комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности", — добавляется в сообщении.