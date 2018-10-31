В Москве пройдет XXII Международный конгресс телерадиовещателей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. XXII Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) пройдет на территории ВДНХ в Москве 31 октября и 1 ноября, тема конгресса этого года — "Цифровизация в стране: новые вызовы и возможности для медиа", сообщают организаторы мероприятия.

Одновременно и на одной площадке с Конгрессом, в павильоне №75 ВДНХ при поддержке и участии НАТ пройдет Международная выставка вещательного оборудования и технологий NATEXPO. В течение трех дней (31 октября, 1 ноября и 2 ноября) гости ВДНХ ЭКСПО смогут увидеть новинки профессионального оборудования, а также узнать о перспективных форматах телевещания и интерактивных сервисах.

"Какие результаты приносит интеграция ТВ и интернета? Каковы современные требования к телевизионному контенту? Насколько эффективно существующее законодательство в области электронных СМИ? Эти и другие актуальные вопросы отрасли будут подняты на Международном конгрессе НАТ, который пройдет в рамках выставки 31 октября и 1 ноября", — говорится в сообщении организаторов.

На площадке конгресса НАТ будут обсуждаться новые телевизионные технологии, бизнес-стратегии телеканалов, основные векторы развития отечественного телевидения, способы эффективного решения стоящих перед отраслью задач. Спикерами и гостями конгресса станут представители профильных комитетов Государственной Думы РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Роспечати, Роскомнадзора, Общественной палаты РФ, руководители и ведущие специалисты РТРС, Mediascope, ВЦИОМ, НРА, АКАР, РусБренд, руководители федеральных и региональных телеканалов, продакшн-студий, международных организаций в сфере связи и телерадиовещания.

В рамках конгресса состоится церемония награждения лауреатов шестой премии имени Владимира Зворыкина за достижения в области развития телевидения.

Конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) проводится с целью содействия развитию информационной среды, формирования современной отечественной телевизионной отрасли, повышения ее творческой, технологической и коммерческой конкурентоспособности в условиях экономической ситуации в стране и отрасли.

Конгресс проводится при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.