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Хэллоуин: эксперты рассказали, почему Запад боится мертвых, а Россия - нет

(обновлено: 03:39 31.10.2018)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Хэллоуин — относительно молодой праздник, частично он восходит к верованиям древних кельтов, которые считали, что с наступлением ноября в мир живых могут прорваться потусторонние силы; однако если в эти дни Запад защищался от призраков и духов, на Руси гадали и пели песни о будущей свадьбе, предпочитая не бояться своих умерших предков.

Хэллоуин. Архивное фото
© Depositphotos / Nomadsoul1
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Праздник Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых, который традиционно считается единственным днём в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Наиболее широко празднуется в США и Канаде, в последнее время стал популярным в Европе и России. Среди самых известных традиций праздника — костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть. Корреспондент РИА Новости поговорил с экспертами и выяснил, что общего у Хэллоуина, кельтского языческого праздника Самайн и Дня всех святых, и почему запад боится своих мертвых предков, а Россия — нет.

Хеллоуин — откуда он взялся?

Как рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры древних языков исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук Нина Живлова, представление о том, что корни Хэллоуина уходят в глубокую дохристианскую, якобы "кельтскую" древность, не совсем верное.

"Хотя какая-то связь между Хэллоуином, Самайном и Днём всех святых существует, современный комплекс атрибутики Хэллоуина сложился в лучшем случае к началу XIX века. Древние кельты не вырезали тыквы (это обычай американских поселенцев, тыква – американское растение), не делали "традиционное ирландское" картофельное пюре-колканнон (картофель, естественно, тоже пришёл из Америки) и даже не запекали в кексы серебряные монетки (в древней Ирландии не было денег, их начали чеканить только викинги)", — говорит Живлова.

Хэллоуин
© Фото : Сергей Тиуков
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Она пояснила, что английским словом "Хэллоуин" ("канун дня Всех святых") обозначают праздничные обычаи, соблюдавшиеся 31 октября, в канун Дня всех святых. Эти фольклорные традиции в основном возникли уже новое время (с XVI-XVIII вв.) среди англоязычных народов. Сам День всех святых тоже не всегда отмечался 1 ноября – эта дата была одобрена Папой Римским только в IX веке и не сразу была принята во всех европейских странах. А вот кельтский "Самайн" известен с глубокой древности, и в Средневековье с Днём всех святых не отождествлялся. Самайн был завершением светлой половины года и переходом к зиме – к этому дню заканчивали собирать урожай, забивали лишний скот, коров возвращали домой с летних пастбищ. Первого ноября и в дни до и после него зажигались костры и светильники, люди пировали и собирались на "оэнах" — племенных собраниях.

По словам Живловой, для средневековых ирландцев наступление тёмной половины года было связано с различными страхами и опасениями: считалось, что в это время нарушалась граница между миром людей и потусторонним миром, и обитатели волшебных холмов – сидов – могли проникать в наш мир, часто с недобрыми намерениями.

Западу страшно, России — не очень

Праздничный салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Представление о том, что при наступлении тёмного времени года в мир могут проникать тёмные силы или духи умерших, существовало у многих народов, отмечает Нина Живлова. "Например, в древнем Риме 8 ноября считалось несчастливым днём — тогда приоткрывали священный колодец, через который могли приходить боги подземного мира, им римляне жертвовали плоды жатвы", — говорит она.

По словам Живловой, для славян, напротив, начало ноября было гораздо менее значимым просто потому, что в это время в Восточной Европе – в том числе в России, на Украине, в Белоруссии – сбор урожая был уже давно закончен и наступали холода. Воспоминания об умерших в православной России были связаны с Дмитровской родительской субботой – субботой перед днём св. Дмитрия Солунского (8 ноября). В этот день готовили блины, кутью, пироги, кое-где закалывали свинью, как в Ирландии на день святого Мартина.

"На Руси началом зимы традиционно считался праздник Покрова (1/14 октября) и уже с этого времени приходилось бояться нечисти: с начала октября в лесу бесились лешие, в ноябре начиналось царство змей и волков. Первого ноября, на день Кузьмы и Демьяна (Кузьминки) старики задабривали домового, а девушки собирались на пирушки, пели песни о будущей свадьбе, гадали, жарили кур и иногда приглашали парней", — пояснила она.

Хеллоуин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Как рассказал РИА Новости специализирующийся на проблемах современной культуры заместитель заведующего отделением журналистики Института государственной службы и управления РАНХиГС Андрей Новиков-Ланской, славянской и русской культуре в целом не свойственен страх перед гостями из потустороннего мира.

"Традиционно русский народ мертвых не боится, он не делает из этого культа ужасов. Мертвые предки помогают, а не мешают — по крайней мере, в славянской мифологии. А в западной культуре это превращается в нечто пугающее, ужасное, и в этом сама структура американского праздника. Мы любим наших мертвых предков, а они их боятся. В православной культуре за умерших родственников молятся, у нас нет ужаса перед какими-то призраками, привидениями", — говорит Новиков-Ланской.

Хэллоуин — праздник для студентов

Заведующий научно-исследовательской лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Сергей Неклюдов считает, что Хэллоуин вполне может прижиться на российской почве.

"Праздники других народов вполне себе приживаются в других народах, если они соответствуют какому-то запросу, на который по каким-то причинам в данный момент не отвечает родная культура. И раз он пользуется популярностью — а он точно пользуется популярностью, есть много людей, которые его радостно справляют — значит, видимо, эта потребность есть", — говорит эксперт.

Подготовка к празднованию Хэллоуина в Нью-Йорке
© РИА Новости / Лариса Саенко
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Новиков-Ланской рассказал РИА Новости, что в основном Хэллоуин сегодня празднует городская студенческая молодежь.

"Объясняется это просто. Молодежи нравится все иностранное, яркое, провокационное, и их можно понять — действительно, это праздник хулиганский, эпатажный, можно из себя изображать нечистую силу, мертвецов. Тут уже ничего не поделаешь — даже если вести целенаправленную работу по искоренению такого рода праздников и их атрибутики, праздновать его все равно продолжат, но возможно, он станет просто явлением субкультуры", — считает эксперт.

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