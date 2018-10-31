Хэллоуин: эксперты рассказали, почему Запад боится мертвых, а Россия - нет

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Хэллоуин — относительно молодой праздник, частично он восходит к верованиям древних кельтов, которые считали, что с наступлением ноября в мир живых могут прорваться потусторонние силы; однако если в эти дни Запад защищался от призраков и духов, на Руси гадали и пели песни о будущей свадьбе, предпочитая не бояться своих умерших предков.
Хеллоуин — откуда он взялся?
Как рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры древних языков исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук Нина Живлова, представление о том, что корни Хэллоуина уходят в глубокую дохристианскую, якобы "кельтскую" древность, не совсем верное.
"Хотя какая-то связь между Хэллоуином, Самайном и Днём всех святых существует, современный комплекс атрибутики Хэллоуина сложился в лучшем случае к началу XIX века. Древние кельты не вырезали тыквы (это обычай американских поселенцев, тыква – американское растение), не делали "традиционное ирландское" картофельное пюре-колканнон (картофель, естественно, тоже пришёл из Америки) и даже не запекали в кексы серебряные монетки (в древней Ирландии не было денег, их начали чеканить только викинги)", — говорит Живлова.
По словам Живловой, для средневековых ирландцев наступление тёмной половины года было связано с различными страхами и опасениями: считалось, что в это время нарушалась граница между миром людей и потусторонним миром, и обитатели волшебных холмов – сидов – могли проникать в наш мир, часто с недобрыми намерениями.
Западу страшно, России — не очень
По словам Живловой, для славян, напротив, начало ноября было гораздо менее значимым просто потому, что в это время в Восточной Европе – в том числе в России, на Украине, в Белоруссии – сбор урожая был уже давно закончен и наступали холода. Воспоминания об умерших в православной России были связаны с Дмитровской родительской субботой – субботой перед днём св. Дмитрия Солунского (8 ноября). В этот день готовили блины, кутью, пироги, кое-где закалывали свинью, как в Ирландии на день святого Мартина.
"На Руси началом зимы традиционно считался праздник Покрова (1/14 октября) и уже с этого времени приходилось бояться нечисти: с начала октября в лесу бесились лешие, в ноябре начиналось царство змей и волков. Первого ноября, на день Кузьмы и Демьяна (Кузьминки) старики задабривали домового, а девушки собирались на пирушки, пели песни о будущей свадьбе, гадали, жарили кур и иногда приглашали парней", — пояснила она.
"Традиционно русский народ мертвых не боится, он не делает из этого культа ужасов. Мертвые предки помогают, а не мешают — по крайней мере, в славянской мифологии. А в западной культуре это превращается в нечто пугающее, ужасное, и в этом сама структура американского праздника. Мы любим наших мертвых предков, а они их боятся. В православной культуре за умерших родственников молятся, у нас нет ужаса перед какими-то призраками, привидениями", — говорит Новиков-Ланской.
Хэллоуин — праздник для студентов
Заведующий научно-исследовательской лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Сергей Неклюдов считает, что Хэллоуин вполне может прижиться на российской почве.
"Праздники других народов вполне себе приживаются в других народах, если они соответствуют какому-то запросу, на который по каким-то причинам в данный момент не отвечает родная культура. И раз он пользуется популярностью — а он точно пользуется популярностью, есть много людей, которые его радостно справляют — значит, видимо, эта потребность есть", — говорит эксперт.
"Объясняется это просто. Молодежи нравится все иностранное, яркое, провокационное, и их можно понять — действительно, это праздник хулиганский, эпатажный, можно из себя изображать нечистую силу, мертвецов. Тут уже ничего не поделаешь — даже если вести целенаправленную работу по искоренению такого рода праздников и их атрибутики, праздновать его все равно продолжат, но возможно, он станет просто явлением субкультуры", — считает эксперт.