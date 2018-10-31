Численность дальневосточных леопардов превысила сотню, сообщил директор WWF

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Численность дальневосточных леопардов превысила сотню, однако редкий хищник пока остаётся в числе видов, которым угрожает вымирание, заявил РИА Новости директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин.

"Уже больше ста леопардов отмечены на фотоловушках, мы знаем их всех в лицо, по шкуре, окраске. Это пример успеха, численность очень хорошая. Они отлично сами размножаются", – сказал Честин.

Однако, по его словам, леопард пока остаётся в числе видов, которым угрожает исчезновение.

"Удалось вывести дальневосточного леопарда из совсем угрожаемого состояния, это намного лучше, чем тридцать (особей – ред.), но тем не менее недостаточно, чтобы поддерживать устойчивую группировку. Прорабатывается вопрос по реинтродукции леопарда, чтобы расширить ареал его обитания на севере Приморского края, в районе Лазовского заповедника", – добавил Честин.

Как подчеркнул собеседник агентства, если будет создана вторая группировка хищников, то можно говорить о том, что леопард спасён.

Дальневосточный леопард — редчайшая крупная кошка мира, внесенная в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах нацпарка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 86 взрослых особей леопарда и 21 котенок. Еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Это потомки изъятых из леса хищников. Популяция в неволе считается резервной и в будущем может стать основой для реинтродукции леопардов.