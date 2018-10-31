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Общество

ВЦИОМ выявил самые популярные у россиян праздники

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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПраздничный салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге. Архивное фото.Праздничный салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россияне назвали восемь праздников, которые они отмечают, самые популярные — Новый год (96%) и День Победы (95%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Урок в школе. Архивное фото
© Fotolia / Syda Productions
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Отвечая на вопрос, какие праздники "вы отмечаете, а какие — нет", большинство россиян назвали восемь праздников: Новый год (96%), День Победы (95%), 8 Марта (88%), 23 Февраля (84%), Пасха (82%), Рождество Христово (77%), 1 Мая (63%), День России (54%). В меньшей степени россияне отмечают День народного единства (42%), День святого Валентина (27%), День космонавтики (26%). Среди праздников, которые большинство вообще не отмечают, оказались в основном иностранные: День святого Патрика (96%), Китайский Новый год (95%), Хэллоуин (95%) и Курбан-байрам (89%).

"Российской культуре свойственен высокий уровень консерватизма относительно праздничных событий, принимаемых в национальном масштабе: топовые позиции рейтинга уверенно делят между собой гражданские и религиозные православные даты. Конечно, в рейтинге присутствуют и локальные тенденции, среди которых можно отметить запрос со стороны молодежи на адаптированный под нее неперегруженный эвент развлекательного характера, который в относительно большей степени проявляется через празднование Хэллоуина или Дня святого Патрика", — приводятся слова руководителя практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилла Родина.

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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По результатам опроса, молодые люди от 18 до 24 лет активнее других отмечают Праздник весны и труда (72% против 63% среди отмечающих в возрасте от 35 до 44 лет), День России (66% против 53% соответственно), День святого Валентина (54% против 26%), Хэллоуин (13% против 4%), День святого Патрика (8% против 3%).

Москвичи и петербуржцы меньше празднуют, чем жители сёл и городов с небольшим населением. Так, 8 Марта чаще отмечают в городах с населением 500-950 тысяч человек, чем в столицах (91% против 85%), как и День народного единства (48% против 29%).

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции газеты Комсомольская правда. 11 января 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 28 октября 2018 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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