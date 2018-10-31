Исследование показало, какие проблемы больше всего беспокоят россиян

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Рост цен на товары и услуги вновь стал для россиян важнейшей проблемой, тогда как вопрос бедности и низких доходов занял второе место среди основных проблем общества, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов России. Аналогичные исследования проводились холдингом и в прошлые годы, это позволяет отследить динамику изменения отношения жителей страны к проблемам общества.

"В текущем году наиболее значимыми проблемами для россиян вновь стали высокие цены цен и инфляция. Об этом заявили 72% участников общероссийского опроса, проведенного исследовательским холдингом "Ромир" в октябре. В 2018 году доля тех, кого волнует высокая стоимость товаров и услуг, а также инфляция, оказалась второй по значимости за всю историю наблюдений — выше показатель был только в 2014 году", — говорится в сообщении.

В 2017 году проблема роста цен беспокоила 56% респондентов, а самым главным вопросом для россиян в прошлом году была бедность и низкие зарплаты (66%). Опрос 2018 года показал, что бедностью и низкими зарплатами обеспокоены 62% населения — это ниже, что в 2017 году, но выше, чем в предыдущие годы. Третье место в рейтинге проблем заняла коррупция (43% опрошенных).

"Стоит отметить, что это значение оказалось самым высоким за пять лет", — указывает "Ромир". В 2017 году коррупцией были обеспокоены 36% респондентов. В свою очередь безработицу в качестве внутренней проблемы общества выбрали 42% россиян (в 2017 году — 36%). Холдинг отмечает, что в текущем году данный показатель также оказался самым значимым за всю историю наблюдений.

"Внимание россиян к сложностям в сфере ЖКХ, о которых заявил 31% опрошенных, незначительно превзошло значения прошлых лет, однако снизилось по сравнению с 2013 годом и 2014 годом (на 6 процентных пунктов и 7 процентных пунктов соответственно)", — добавляется в исследовании. Кроме того, 30% россиян выделили среди общественных проблем наркоманию, 27% — рост преступности, 23% — слабость государственной власти, 12% — международные и региональные проблемы, 11% — задержки с выплатой зарплат и пенсий, столько же — проблему мигрантов, 10% — межэтнические проблемы внутри страны.