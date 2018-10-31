В Перми умер известный кот-мем Маркиз

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Стало известно о смерти кота Маркиза, который известен по ролику в YouTube как Nononono cat, сообщает портал 59.ru.

Отмечается, что кот умер в конце июня этого года, не дожив двух месяцев до своего шестнадцатилетия.

Маркиз известен по ролику в YouTube, который собрал 12 миллионов просмотров. Как рассказал хозяин кота, это видео он снял еще в 2004 году, когда его друг пришел со своей дочерью в гости, а кот неадекватно отреагировал на ребенка, что и попало на видео. В сеть ролик попал в 2011 году.

"Маркиз, едва увидев ее, заорал дурниной. Орал так три часа, мы с другом пытались его успокоить. Как только девочка приближалась, у Маркиза начиналась истерика", — вспоминает хозяин.

Он также рассказал, что Маркиз был очень необычным и привередливым.

"Целый месяц не могли придумать имя. А потом заметили, что у котенка очень избирательное отношение ко всему, как у какого-то барона или маркиза. Ходил только в два лотка. Любил чистоту. Обожал дыни, маслины и морковь", — добавил Андрей.

Хозяин Маркиза также отметил, что известный ролик с его котом принес ему порядка шести тысяч долларов. Кроме того, Маркиз был очень популярен по всему миру.

"Однажды у меня был эфир с японским телеканалом в передаче "Доброе утро, Япония". Показали моего Маркиза и на Animal Planet", — рассказал хозяин кота.