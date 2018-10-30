Озеро Светлояр вошло в топ-10 мест мистического туризма в России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Озеро Светлояр в Нижегородской области вошло в топ-10 мест мистического туризма в России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на данные аналитического агентства ТурСтат.

Рейтинг популярных мест для мистического туризма в России был составлен аналитическим агентством ТурСтат по результатам анализа популярности мест и отзывов туристов в интернете.

"В первую десятку загадочных мест, популярных у туристов, вошли мыс Фиолент под Севастополем и горный монастырь Качи-Кальон под Бахчисараем в Крыму, остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, озеро Светлояр в Нижегородской области, мистическая страна Беловодье и гора Белуха на Алтае, озеро Бездонное в Московской области, древний город Аркаим в Челябинской области, Иволгинский дацан в Бурятии и горная гряда Сундуки в Хакассии", — говорится в сообщении.

Отмечается, загадочные места России туристы посещают, как правило, с однодневными экскурсиями.

По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, необходимо постоянно вести работу по формированию туристического имиджа региона.

"Необходимо предусматривать возможности для привлечения туристов по разным направлениям, в том числе разрабатывать новые маршруты по удивительным местам, которыми богата Нижегородская область. Озеро Светлояр далеко не единственное место, которое собирает множество российских и зарубежных туристов", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Озеро Светлояр находится в селе Владимирское Воскресенского района Нижегородской области. С озером связана легенда о граде Китеже, который погрузился на дно Светлояра, чтобы не сдаваться хану Батыю. Согласно легенде, в ясную, тихую погоду из глубин Светлояра доносится колокольный звон, а в прозрачных водах озера можно разглядеть церковные купола.

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