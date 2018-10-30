Путин призвал подумать об отдельном содержании осужденных террористов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Путин заявил о необходимости подумать об отдельном содержании лиц, отбывающих наказание за общеуголовные преступления, от осужденных за терроризм.

"Эти дополнительные университеты — обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов, нам совершенно ни к чему. Надо подумать об этом", — сказал президент.

Подготовка законопроекта

Первый замруководителя фракции ЕР, член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев отметил, что депутаты "Единой России" на следующей неделе планируют представить текст проекта о содержании осужденных террористов в отдельных тюрьмах.

Он добавил, что законопроект разрабатывается уже около года.

"Мы решили на ближайшем заседании президиума обсудить законопроект и вынести его на экспертный и координационный советы нашей фракции", — рассказал депутат.

Политик пояснил, что речь идет о поправках в уголовно-исполнительный кодекс.

"В течение этого периода мы ведем переговоры с правоохранительными органами, а также на уровне регионов. После реакции лидера страны на эту идею, которая была озвучена им на мероприятии по случаю 25-летия избирательной системы России, наш законопроект приобретает особую актуальность", — также добавил он.