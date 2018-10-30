ЕР представит проект об отдельных тюрьмах для террористов

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Депутаты "Единой России" на следующей неделе планируют представить текст проекта о содержании в отдельных тюрьмах осужденных за террористические преступления, заявил первый замруководителя фракции ЕР, член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать об отдельном содержании лиц, отбывающих наказание за общеуголовные преступления, от осужденных за терроризм.

"Уже около года мы с коллегами по фракции "Единая Россия" разрабатываем законопроект, которым предусматривается содержание осужденных за преступления террористической направленности в отдельных тюрьмах… Мы решили на ближайшем заседании президиума обсудить законопроект и вынести его на экспертный и координационный советы нашей фракции. А уже на следующей неделе мы представим согласованный текст законопроекта", — сказал Шхагошев РИА Новости.

Политик пояснил, что речь идёт о поправках в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

"В течение этого периода мы ведем переговоры с правоохранительными органами, а также на уровне регионов. После реакции лидера страны на эту идею, которая была озвучена им на мероприятии по случаю 25-летия избирательной системы России, наш законопроект приобретает особую актуальность", — также добавил он.

В январе этого года Шхагошев заявил о том, что разрабатывает законопроект по содержанию преступников, осужденных по террористическим статьям, в отдельных тюрьмах.