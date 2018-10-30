В России выдали 3,5 миллиона электронных больничных

ПАРИЖ, 30 окт — РИА Новости. С начала внедрения электронных больничных в РФ выдано 3,5 миллиона таких документов, 54,5% медицинских организаций подключились к системе, заявил заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Алексей Поликашин в ходе презентации об электронных сервисах ФСС РФ в Фонде соцстраха Франции.

"Одно из главных наших достижений на сегодняшний день — мы полностью запустили систему электронного листка нетрудоспособности, электронный больничный лист. Вся система действует с июля 2017 года, на сегодняшний день выдано 3,5 миллиона электронных больничных листов", — заявил он.

"До сих пор есть проблемы с точки зрения подключения медицинских организаций к нашей системе", — добавил он, отметив, что при этом уже более 50% как частных, так и государственных медицинских организаций (54,5% на 22 октября — ред.) в России подключены к этой системе.

Поликашин также сообщил, что в законодательстве прописано, что человек имеет право взять как электронный листок, так и бумажный. "В большинстве своём люди консерваторы — они не готовы перейти полностью в цифровую экономику. Пока ещё по старинке просят, чтобы им выписывали бумажные листки", — пояснил он.