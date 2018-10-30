Поисковики и правообладатели подпишут антипиратский меморандум 1 ноября

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Поисковики и правообладатели подпишут меморандум по борьбе с пиратским контентом 1 ноября, говорится в приглашении Роскомнадзора для СМИ.

"Первого ноября 2018 года состоится подписание меморандума о сотрудничестве между поисковиками и правообладателями по борьбе с распространением пиратского контента", — сообщает ведомство.

Мероприятие состоится в 15.00 на площадке Роскомнадзора.

Российские медиакомпании и интернет-компании 19 октября встретились на площадке Роскомнадзора для обсуждения антипиратского меморандума, который обяжет удалять ссылки на пиратский контент во внесудебном порядке. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, все принципиальные противоречия в ходе встречи были сняты, и следующая неделя будет посвящена подготовке меморандума.

В августе четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.