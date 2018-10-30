СК увеличит число следователей в региональных подразделениях

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следственный комитет (СК) России будет поэтапно увеличивать число следователей как в центральном аппарате, так и в территориальных следственных органах, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

"В частности, возрастет количество следователей при председателе Следственного комитета РФ, увеличится штат Главного следственного управления. Учитывая, что специфика следственной работы в центральном аппарате предполагает частые командировки, а порой следователи круглосуточно находятся на рабочем месте, прорабатываются вопросы дальнейшего материального обеспечения их деятельности, а также вопросы социальной поддержки следователей и их семей", — сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете"

Кроме того, будут добавлены дополнительные единицы и в региональных следственных органах СК. Там количество должностей следователей "будет доведено до 55 процентов от штата в рамках установленной штатной численности и выделенных бюджетных ассигнований", — уточнил глава ведомства.