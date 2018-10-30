"Колокол памяти": как в Москве вспоминают жертв политических репрессий

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Многочисленные акции проходят по всей стране, одна из них — "Колокол памяти" — в Москве, Московской, Ленинградской, Свердловской и Магаданской областях, а также Краснодарском крае. Это мероприятие организовано Фондом памяти и Музеем истории ГУЛАГа.

В столице акция проходит у "Стены скорби" — мемориал жертвам политических репрессий был открыт ровно год назад на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Он состоит из множества безликих человеческих фигур. Ко времени начала акции, в 10 утра, у подножия уже появились первые цветы и зажженные лампады.

На небольших столах в стороне от мемориала все желающие могут взять лампады, выпить горячего чая или кофе — сегодняшний день выдался обманчиво солнечным и уже по-зимнему морозным. Тем не менее люди продолжают приходить: кто-то кладет цветы и уходит, кто-то задерживается у мемориала, общается с другими пришедшими.

— Я сделала на них запрос.

— Да, главное — искать, — рокот негромких голосов звучал об одном и том же.

Колокол памяти

В этом году скульптурную композицию дополнил символический колокол в виде рельса:

"В 5 часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака", — так начинается повесть Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Таким же металлическим звоном начинался для заключенных каждый день.

© Александра Агранат Цветы и зажженные лампады у монумента "Стена скорби" © Александра Агранат Цветы и зажженные лампады у монумента "Стена скорби"

Организаторы акции рассказали, что сегодня в знак памяти все желающие смогут ударить в "колокол" специальным металлическим валом. Люди, возложившие цветы и лампады, по очереди подходили к монументу и ударяли валом о рельс: кто-то громко, трижды, быстро, звучно; чьи-то удары были скромными, и этот звон вплетался в минорную музыку, которая как бы укрывала площадь от внешнего шума толпящихся на Садовом автомобилей.

Я здесь, чтобы помнить

Еще одна часть скульптурной композиции — бронзовые скрижали, расположенные с двух сторон от основного монумента. На них рукописные буквы на разных языках складываются в молитву, состоящую из одного слова: "Помни".

"Я здесь, потому что, во-первых, у меня отец был расстрелян. В память о нем. Во-вторых, потому что надо, чтобы люди помнили об этом и знали. <…> Надо очень много рассказывать молодежи о том, что было", — говорит пожилая женщина, и ей будут так или иначе вторить все, кто пришел сюда сегодня почтить память ушедших и еще раз подчеркнуть необходимость помнить — для тех, кто остался.

Варвара пришла к монументу с двумя детьми. На вопрос, почему семья сегодня здесь, она ответила, что пока у детей каникулы и есть свободное время, можно им рассказать об истории, показать памятник, который появился в городе не так давно.

"Мы пришли отдать дань памяти", — заключает Варвара.

© Александра Агранат Женщина перед монументом "Стена скорби" © Александра Агранат Женщина перед монументом "Стена скорби"

К монументу подходит мужчина. Возложив цветы, он делает шаг назад, останавливается и быстро крестится, а потом утирает глаза широкой ладонью. То и дело раздаются удары валом о рельс — люди продолжают подходить и возвещать о памяти и скорби.

"У меня в 37 году был репрессирован дедушка. Я его разыскивал много лет. Нашел, но только память о нем", — рассказывает Владимир Иванович.

Репрессии затронули миллионы людей по всей стране, и большинство тех, кто приходит сегодня к мемориалу, говорят о близких, в чьи дома пришла эта беда.

"Я здесь, потому что у меня несколько репрессированных в семье. Трое погибли, двоих расстреляли, одна умерла в лагере. Надо помнить всех своих родственников, которые погибли в это время, и вспоминать, может быть, даже тех, кого мы сейчас не знаем. Нужно, чтобы люди искали архивы, выясняли судьбы своих родных", — говорит Наталья.

Площадь перед монументом быстро пересекает седой мужчина. Он кладет цветы, аккуратно поправляет их и тут же уходит — многочисленные репортеры даже не успевают задать ему ни одного вопроса. Говорить тяжело сегодня всем.

От мемориала отходит маленькая, хрупкого сложения старушка. Она не сразу расслышала вопрос — жестом просит наклониться и повторить ей на ухо. Тихим вкрадчивым голосом она четко произносит:

"Я репрессированная. У меня папа…", — на этом ее рассказ обрывается.

Женщина прячет воспаленные от слез глаза, суетливо разворачивает носовой платок, вытирает слезы. Еще несколько секунд, и она дает понять, что дальше рассказать не сможет, и не спеша уходит с площади. Кажется, будто этот факт, произнесенный вслух, снова вскрывает старые раны, которые затянулись, но все равно не заживут до конца. Как и память об этих страшных событиях останется неизгладимой.

"Это тяжелый день просто оттого, что мы вспомнили, какое количество людей погибло. Это такая память, бесконечно действующая на чувства", — говорит Татьяна Андреевна, которая тоже в этот день пришла возложить цветы, вспоминая репрессированных близких.

"Колокол памяти" в Москве не смолкнет в течение всего дня, с 10.00 до 22.00.