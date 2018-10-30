Роскомнадзор заблокировал клип с песней рэпера Oxxxymiron

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал клип рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров), видеоряд и текст которого строится на расстреле в учебном заведении.

"Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов", — такое сообщение появляется при попытке загрузить клип на видеохостинге YouTube

Речь идет об аудиотреке под названием "Последний звонок", который появился еще в 2008 году. В нем описываются события, подобные тем, что произошли при массовом расстреле в американской школе "Колумбайн" в 1999 году. Клип, в котором используются кадры из эстонского фильма "Класс", в 2012 году опубликовал на YouTube пользователь 7STUDIO. За шесть лет ролик собрал почти восемь миллионов просмотров.

На днях на клип пожаловалась правозащитница Евгения Чудновец. Она обратилась к уполномоченному при президенте России по правам ребенка Анне Кузнецовой и написала жалобу в Роскомнадзор. По ее мнению, песня очень опасна, так как "в ней обрисовывается план для подростка, как пойти и совершить массовое убийство детей". Правозащитница полагает, что именно этот клип стал причиной трагедии в Керчи.

Жительница Курганской области Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, стала известна в 2016 году, после того как ее приговорили к полугоду колонии за распространение детской порнографии. Дело состояло в том, что она перепостила в соцсети видеоролик, на котором можно было увидеть обнаженного мальчика в туалете детского лагеря. Из видео становилось ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых, и Чудновец сделала репост этой записи, чтобы привлечь внимание общественности к издевательствам.

Позже Генпрокуратура внесла в Верховный суд кассационное представление о пересмотре этого приговора, и в марте 2017 года Курганский областной суд отменил его.

Семнадцатого октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 20 человек и более 50 пострадали. Сам Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

Первоначально возбудили уголовное дело о теракте, но затем переквалифицировали его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.