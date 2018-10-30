Роскомнадзор заблокировал клип с песней рэпера Oxxxymiron

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал клип рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров), видеоряд и текст которого строится на расстреле в учебном заведении.
Речь идет об аудиотреке под названием "Последний звонок", который появился еще в 2008 году. В нем описываются события, подобные тем, что произошли при массовом расстреле в американской школе "Колумбайн" в 1999 году. Клип, в котором используются кадры из эстонского фильма "Класс", в 2012 году опубликовал на YouTube пользователь 7STUDIO. За шесть лет ролик собрал почти восемь миллионов просмотров.
На днях на клип пожаловалась правозащитница Евгения Чудновец. Она обратилась к уполномоченному при президенте России по правам ребенка Анне Кузнецовой и написала жалобу в Роскомнадзор. По ее мнению, песня очень опасна, так как "в ней обрисовывается план для подростка, как пойти и совершить массовое убийство детей". Правозащитница полагает, что именно этот клип стал причиной трагедии в Керчи.
Позже Генпрокуратура внесла в Верховный суд кассационное представление о пересмотре этого приговора, и в марте 2017 года Курганский областной суд отменил его.
Первоначально возбудили уголовное дело о теракте, но затем переквалифицировали его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.