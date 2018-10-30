На Кубани более 1,6 тысячи человек в зоне подтопления получили выплаты

Подтопленные строения в городе Туапсе, который пострадал от наводнения, вызванного сильными дождями в Краснодарском крае. Архивное фото

Подтопленные строения в городе Туапсе, который пострадал от наводнения, вызванного сильными дождями в Краснодарском крае. Архивное фото

СОЧИ, 30 окт – РИА Новости. Более 1,6 тысячи человек на Кубани в зоне подтопления получили материальную помощь и компенсации, сообщает администрация Краснодарского края.

Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Как заявили в региональном МЧС, пострадавшими признано 2501 домовладение, в которых проживает 6528 человек.

"По состоянию на 30 октября единовременную материальную помощь и компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества получили 1636 человек. Общая сумма выплат составила порядка 63 миллионов рублей. Средства выплачиваются на основании актов, составленных членами комиссий, работающих при районных штабах", — говорится в сообщении.