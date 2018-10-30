МВД предложило ужесточить наказание за вождение без прав

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. МВД готовит поправки в Административный кодекс, ужесточающие ответственность за вождение без прав, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сейчас вождение без прав карается административным штрафом от пяти до 15 тысяч рублей.

"О недостаточности мер свидетельствуют, в частности, резонансные случаи, когда за рулем машины неоднократно задерживались одни и те же нарушители ПДД, не воспринимающие штраф как наказание", — пояснила Волк.

По статистике, за последние 2,5 года на вождении без прав были пойманы 82,5 тысячи человек. Из них 7,5 тысячи — "рецидивисты", их задерживали пять и более раз.

За это время водители без прав устроили свыше 26 тысяч дорожных аварий, в которых погибли четыре тысячи и были ранены 34 тысячи человек.

"Разрабатываемым законопроектом предлагается установить повышенную ответственность за повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Такие изменения позволят предупредить совершение новых правонарушений данной категории, а также снизить количество ДТП и тяжесть их последствий", — отметила представитель министерства.