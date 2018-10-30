МВД предложило ужесточить наказание за вождение без прав

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. МВД готовит поправки в Административный кодекс, ужесточающие ответственность за вождение без прав, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"О недостаточности мер свидетельствуют, в частности, резонансные случаи, когда за рулем машины неоднократно задерживались одни и те же нарушители ПДД, не воспринимающие штраф как наказание", — пояснила Волк.
По статистике, за последние 2,5 года на вождении без прав были пойманы 82,5 тысячи человек. Из них 7,5 тысячи — "рецидивисты", их задерживали пять и более раз.
"Разрабатываемым законопроектом предлагается установить повышенную ответственность за повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Такие изменения позволят предупредить совершение новых правонарушений данной категории, а также снизить количество ДТП и тяжесть их последствий", — отметила представитель министерства.