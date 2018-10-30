В Москве у Соловецкого камня прошел митинг памяти жертв репрессий

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Митинг в день памяти жертв политических репрессий прошел на Лубянской площади у Соловецкого камня в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Пришедшие на митинг люди возложили цветы к Соловецкому камню и зажгли свечи. Рядом с памятником была организована выставка с фотографиями лагерей и историями о них.

По словам представителя межведомственной комиссии правительства Москвы по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий Марины Сусловой, всего поступило около 400 заявок на мероприятие.

"С одной стороны, действительно, были победы, которыми надо гордиться. Обязательно есть, что вспомнить и чем гордиться. Но был и этот период, когда собственные граждане были подвергнуты репрессиям — и об этом тоже нельзя забывать. Эта память тоже священна", — сказала Суслова РИА Новости.

Председатель совета "Московского мемориала" Ольга Ракутько во время выступления на митинге рассказала, что место проведения мероприятия для нее значит много: "Мы знаем здесь каждый кирпичик. Мы уже почти 30 лет собираемся на этом месте. И, я думаю, что мы с этого места не уйдем никогда. Каждый год 30 октября мы будем здесь встречаться, безусловно".

Соловецкий камень был установлен на Лубянской площади 30 октября 1990 года. Этот день официально был объявлен как День политзаключенного в СССР (сейчас — День памяти жертв политических репрессий). Первоначально Соловецкий камень, привезенный обществом "Мемориал" с Соловков, где находился лагерь особого назначения, рассматривался как временный вариант памятника. Однако серый гранитный валун стал особым символом России.