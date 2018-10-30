Метро Москвы опровергло слухи об увольнении женщин из службы безопасности

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Московский метрополитен опроверг сообщения о якобы увольнении всех женщин, занимающих должность сотрудника службы безопасности, подобных решений не принималось, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.

Ранее один из Telegram-каналов сообщил о том, что со следующего года московское метро будут охранять только мужчины.

"Женщины продолжат работать в службе безопасности Московского метро. Никаких решений, связанных с увольнением кого-либо из сотрудников службы безопасности по гендерному признаку, не принималось", — подчеркнули в метрополитене.