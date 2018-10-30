Москвичам рекомендовали быть осторожными при кормлении белок зимой

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Жители Москвы чаще стараются подкармливать белок и птиц с приходом холодов, чтобы помочь им пережить зиму, однако специалисты рекомендуют горожанам быть осторожными при кормлении белок и не забывать, что это дикие животные, сообщили РИА Новости в "Мосприроде".

"В городе закончилась золотая осень, а вместе с ней и теплая погода. Все больше неравнодушных жителей спешат оказать помощь братьям нашим меньшим и начинают подкармливать белок и птиц. Некоторые издания даже публикуют информацию, где можно покормить белок с рук. Видео с белочкой, которая ест с рук, не только очень милое и наберет много "лайков", но и может стать причиной обращения в ближайшее медицинское учреждение", — предостерегли в учреждении во вторник.

Как поясняют специалисты "Мосприроды", белка хоть и небольшое, но дикое животное, и предсказать его поведение практически невозможно. Во-вторых, белка — грызун, то есть потенциальный носитель ряда заболеваний, которые опасны для человека. В-третьих, укус белки может быть достаточно болезненным из-за острых резцов.

"В том случае, если вас укусила или просто поцарапала до крови, следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, где специалисты проведут вакцинацию", — рекомендуют в "Мосприроде".

Ранее в "Мосгорпарке" сообщали, что покормить белок с рук можно в Парке Горького, Измайловском парке, усадьбе Воронцова, в парках Фили, Кузьминки, в заповеднике "Царицыно", Лианозовском парке, в парке "Сокольники", саду "Эрмитаж" и Перовском парке.

Кормить белок можно семечками, сушеными фруктами, любыми нежареными и несолеными орехами, кроме миндаля. Кроме того, в некоторых парках есть автоматы по продаже корма.