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Общество

Эксперт предупредил о последствиях переноса столицы ДФО во Владивосток

(обновлено: 10:18 30.10.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск. Архивное фотоМост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ХАБАРОВСК, 30 окт — РИА Новости. Перенос столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток приведет к оттоку населения в Приморье и создаст демографическую дыру на границе с Китаем, который активно развивает близлежащий по Амуру город Фуюань, заявил представитель региональной общественной организации "Верю в Хабаровск" Дмитрий Ноженко.

Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Хабаровск является центром ДФО с момента его образования (2000 год). Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко ранее заявил, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что поручает Минвостокразвития и аппарату полпредства до 1 декабря подготовить полный доклад президенту с технико-экономическим обоснованием, затратами и преимуществами.

Депутаты городской думы во вторник провели заседание круглого стола, где обсудили последствия переноса столицы из Хабаровска.

"Федеральные ведомства – это еще члены семей работников – 4-5 человек, это и обслуживание – автосервисы, питание, ремонт квартир. То есть всех этих людей вытолкнут отсюда в другой регион, это просто создаст воронку демографического притока во Владивостоке, но Дальний Восток не усилит. И в центре округа будет демографическая, экономическая и морально-психологическая дыра", — сказал Ноженко на заседании.

Он уточнил, что несколько лет назад работал советником губернатора Приморского края и знает экономику Владивостока, которая получает развитие от портов. По его мнению, Хабаровску для развития нужны инфраструктурные проекты: дорога "Обход Хабаровска", мост на Сахалин, остров Большой Уссурийский, которые обеспечат здесь консолидацию населения.

Юрий Трутнев. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Политика партии Китая такая, что каждый китаец должен побывать на китайской части острова Большой Уссурийский. Китай бросает сюда финансовые ресурсы, строит в 100-тысячном Фуюане инфраструктуру, для того чтобы создать анклав с миллионным населением, а мы предпринимаем меры, чтобы ослабить эту территорию в центре, где находится штаб Восточного военного округа, и где, казалось бы, надо, наоборот, работать над консолидацией населения", — сказал Ноженко.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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По его словам, в прошлом году туристический трафик во Владивостоке был 450 тысяч человек, в Хабаровске 50 тысяч, китайская часть острова Большой Уссурийский — 650 тысяч туристов КНР. По планам китайской стороны, турпоток в этом направлении в ближайшие годы увеличится в 2-3 раза. Эти туристы могли бы посещать и Хабаровск.

"Миллион китайских туристов могут заехать в Хабаровск, оставив в сутки в среднем 30 тысяч рублей. Это 30 миллиардов. Бюджет Хабаровского края 103 миллиарда – то есть треть бюджета можно получать на туризме. И мы хотим в этих условиях ослабить центр ДФО", — отметил он.

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