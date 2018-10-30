Эксперт предупредил о последствиях переноса столицы ДФО во Владивосток

ХАБАРОВСК, 30 окт — РИА Новости. Перенос столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток приведет к оттоку населения в Приморье и создаст демографическую дыру на границе с Китаем, который активно развивает близлежащий по Амуру город Фуюань, заявил представитель региональной общественной организации "Верю в Хабаровск" Дмитрий Ноженко.

Хабаровск является центром ДФО с момента его образования (2000 год). Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко ранее заявил, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что поручает Минвостокразвития и аппарату полпредства до 1 декабря подготовить полный доклад президенту с технико-экономическим обоснованием, затратами и преимуществами.

Депутаты городской думы во вторник провели заседание круглого стола, где обсудили последствия переноса столицы из Хабаровска.

"Федеральные ведомства – это еще члены семей работников – 4-5 человек, это и обслуживание – автосервисы, питание, ремонт квартир. То есть всех этих людей вытолкнут отсюда в другой регион, это просто создаст воронку демографического притока во Владивостоке, но Дальний Восток не усилит. И в центре округа будет демографическая, экономическая и морально-психологическая дыра", — сказал Ноженко на заседании.

Он уточнил, что несколько лет назад работал советником губернатора Приморского края и знает экономику Владивостока, которая получает развитие от портов. По его мнению, Хабаровску для развития нужны инфраструктурные проекты: дорога "Обход Хабаровска", мост на Сахалин, остров Большой Уссурийский, которые обеспечат здесь консолидацию населения.

"Политика партии Китая такая, что каждый китаец должен побывать на китайской части острова Большой Уссурийский. Китай бросает сюда финансовые ресурсы, строит в 100-тысячном Фуюане инфраструктуру, для того чтобы создать анклав с миллионным населением, а мы предпринимаем меры, чтобы ослабить эту территорию в центре, где находится штаб Восточного военного округа, и где, казалось бы, надо, наоборот, работать над консолидацией населения", — сказал Ноженко.

По его словам, в прошлом году туристический трафик во Владивостоке был 450 тысяч человек, в Хабаровске 50 тысяч, китайская часть острова Большой Уссурийский — 650 тысяч туристов КНР. По планам китайской стороны, турпоток в этом направлении в ближайшие годы увеличится в 2-3 раза. Эти туристы могли бы посещать и Хабаровск.

"Миллион китайских туристов могут заехать в Хабаровск, оставив в сутки в среднем 30 тысяч рублей. Это 30 миллиардов. Бюджет Хабаровского края 103 миллиарда – то есть треть бюджета можно получать на туризме. И мы хотим в этих условиях ослабить центр ДФО", — отметил он.