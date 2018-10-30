В Оренбурге начался конкурс на должность мэра

УФА, 30 окт — РИА Новости. Оренбургский городской совет объявил о начале конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации Оренбурга, которая стала вакантной после ареста экс-мэра Евгения Арапова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы оренбургского горсовета.

Арапов был арестован за несколько эпизодов получения взятки в крупном размере, депутаты горсовета лишили его полномочий. В настоящее время обязанности главы города исполняет заместитель мэра Сергей Николаев.

"Сегодня в Оренбурге проходит заседание местного городского совета. Главным решением народных избранников стало назначение конкурса на вакантное кресло мэра. С 12 по 22 ноября у желающих стать новым главой Оренбурга будут принимать документы и проверять их", — сообщил агентству представитель пресс-службы горсовета.

Собеседник пояснил, что сам конкурс пройдет 10 декабря.

"Его результатом станет решение конкурсной комиссии, состоящей из 5 представителей губернатора области и 5 представителей горсовета, которая определит не менее двух наиболее достойных кандидатов. На заседании городского совета не позднее 23 декабря депутаты голосованием выберут из этих кандидатов нового главу Оренбурга", — сообщил собеседник.