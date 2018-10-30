Названы регионы, откуда люди стремятся переехать в Москву

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Около трети просмотров объявлений с квартирами в Москве и Подмосковье приходится на жителей других регионов. Об этом говорится в материалах аналитического центра ЦИАН.

Специалисты выяснили, что чаще всего жилплощадью в столице интересовались жители Санкт-Петербурга (15%), Краснодарского края (9%) и Республики Башкортостан (5,5%). Четвертую и пятую строчки рейтинга занимают Свердловская область (4,6%) и Татарстан (3,5%).

Меньше всего потенциальных покупателей столичной недвижимости проживает в республиках Северного Кавказа, на Чукотке, в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе (от 0,01 до 0,09%).

В начале октября Минстрой назвал регионы с самыми высокими ценами на жилье. В тройку попали Москва, Санкт-Петербург и Сахалинская область.



