Москвичам посоветовали не пользоваться машинами на летней резине

Сотрудник дорожной службы ЦОДД во время патрулирования в Москве. Архивное фото

Сотрудник дорожной службы ЦОДД во время патрулирования в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владельцам авто, не поменявшим шины на зимние, следует воспользоваться городским транспортом, рекомендует Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее сообщалось, что специализированная коммунальная техника в Москве впервые в текущем осенне-зимнем сезоне проведет выборочную противогололедную обработку улично-дорожной сети вечером в понедельник.

"Ночью в Москве прошёл снег. На дорогах местами гололедица. Автовладельцам, не сменившим шины на зимние, рекомендуем сегодня пользоваться городским транспортом во избежание аварийных ситуаций", — говорится в сообщении центра, опубликованном в Twitter.