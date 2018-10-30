Москвичам посоветовали не пользоваться машинами на летней резине

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владельцам авто, не поменявшим шины на зимние, следует воспользоваться городским транспортом, рекомендует Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее сообщалось, что специализированная коммунальная техника в Москве впервые в текущем осенне-зимнем сезоне проведет выборочную противогололедную обработку улично-дорожной сети вечером в понедельник.
"Ночью в Москве прошёл снег. На дорогах местами гололедица. Автовладельцам, не сменившим шины на зимние, рекомендуем сегодня пользоваться городским транспортом во избежание аварийных ситуаций", — говорится в сообщении центра, опубликованном в Twitter.