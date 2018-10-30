В России планируют оповещать о долгах по SMS

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в интервью "Известиям" рассказал о законопроекте, который предусматривает изменение процедуры уведомления о долгах.

По словам Аристова, почтовая связь не всегда эффективна и требует затрат, поэтому был разработан законопроект для изменения процедуры уведомления о задолженностях. Должнику будут отправлять информацию через SMS или портал госуслуг.

Документ уже разработан, однако точные сроки его принятия пока неизвестны.

"Мы планируем, что с 1 января 2020 года эта процедура должна заработать", — заявил глава ФССП.

Отмечается, что нововведение нацелено на упрощение взаимодействия гражданина с судом.

Ранее в ФССП предлагали обязать работодателей при приеме на работу должников по алиментам сообщать о них судебным приставам, а также ограничить их возможности в получении водительских прав.