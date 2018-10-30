Голикова рассказала, в каких сферах пригодится китайский язык

ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Специалисты со знанием китайского языка наиболее востребованы в сфере космоса, энергетики, образования и здравоохранения, заявила во вторник заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на встрече со студентами Пекинского университета.

"Безусловно, каждый из вас выберет сам, потому что это приверженность и желание заниматься той или иной наукой. Но если говорить о том уровне взаимоотношений, о тех областях взаимоотношений, по которым мы со сотрудничаем, мне трудно назвать какую-то одну. Их много. Это на самом деле сфера образования, сфера здравоохранения, внутри сферы образования инновации, лекарственное обеспечение. Это сферы энергетики, сфера космоса, сферы связи, сфера больших данных", — сказала Голикова.

Она добавила, что если бы сама владела китайским языком, то выбрала бы одну из быстроразвивающихся областей, как биоинженерия.

"Настолько тесное сотрудничество сейчас, и оно поднимается на все более высокий уровень, что если бы мне задали такой вопрос, если бы я знала китайский язык, я непременно выбрала какую-нибудь очень высокоразвивающуюся сферу, как биоинженерии, биотехнологий и сферы цифровизации", — сказала вице-премьер.

Голикова прибыла с рабочим визитом в Китай для участия в 19-м заседании российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.